БИШКЕК, 28 фев — ПРАЙМ. Сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Киргизии и Китая магнитудой 4,5 балла, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС Кыргызстана. В Турции рассказали о влиянии землетрясений на строительство АЭС "Аккую"

"По информации Института сейсмологии Кыргызстана, в 01:36 по местному времени на территории Китайской Народной Республики зарегистрировано землетрясение силой 4,5 балла. Землетрясение силой 4 балла ощущалось в кыргызском селе Нура Алайского района Ошской области,в селах Эркештам и Икизяк — 3,5 балла", — сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что согласно предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.