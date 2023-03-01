СТАМБУЛ, 1 мар — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). В Турции рассказали о влиянии землетрясений на строительство АЭС "Аккую"

"По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан", — сказано в сообщении ведомства.

Люди, которые лишились крова, были размещены в более чем 358 тысячах палаток и в контейнерных домах.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 10 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".