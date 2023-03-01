Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 45 тысяч человек
AFAD: число погибших при землетрясениях в Турции достигло 45 089 человек
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СТАМБУЛ, 1 мар — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
"По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан", — сказано в сообщении ведомства.
Люди, которые лишились крова, были размещены в более чем 358 тысячах палаток и в контейнерных домах.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 10 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".
https://1prime.ru/society/20230301/839940288.html
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