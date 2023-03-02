МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) в рамках сервиса "Оформление европротокола онлайн" запустил "термокарту" территории РФ, построенную по данным фотофиксации ДТП и отображающую риск попасть в аварию, говорится в сообщении РСА. Россиянам разъяснили последние изменения в ПДД

"Термокарта РСА, построенная по данным фотофиксации ДТП в рамках сервиса "Оформление европротокола онлайн", позволяет установить опасные перекрестки, развязки дорог, участки трасс на основе данных из мобильных приложений для оформления европротокола онлайн, которые содержат в себе пакет данных с координатами места ДТП, автоматически зафиксированных с помощью навигационных технологий", — пояснили РИА Новости в пресс-службе РСА.

Карта создана, чтобы анализировать и обрабатывать информацию об аварийности на дорогах, статистику которой смогут учитывать, как ГИБДД и страховщики, так и сами водители. Основная её задача — не просто выявить опасные участники дорог, а изменить ситуацию с аварийностью и снизить количество ДТП, подчеркнули в союзе.

При оформлении европротокола онлайн все необходимые данные и фотоизображения автоматически попадают в информационную систему РСА и далее к страховщикам для использования их при решении вопроса о страховом возмещении. Автоюрист назвала документ, который нельзя подписывать после ДТП

В каждом из пакетов данных – координаты места ДТП, автоматически зафиксированные с помощью навигационных технологий. РСА сегодня хранит более 170 тысяч пакетов данных фотофиксации ДТП и более 12 тысяч электронных извещений о ДТП, и обработка этой информации уже сегодня позволяет зафиксировать опасные перекрестки, развязки дорог, участки трасс.

РСА использует сервис визуализации и анализа данных Yandex Data Lens, в который можно загрузить координаты мест событий и получить "термокарту" — это картина распределения ДТП по городу, области. Наиболее показательна такая картина в Московском регионе, где популярность "электронного европротокола" особенно велика, заключили в союзе.