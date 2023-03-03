Первый зампред правительства ДНР Мингазов: зарплаты в ДНР выросли на 43,7 процента
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ДОНЕЦК, 3 мар — ПРАЙМ. За год среднемесячная заработная плата штатного работника в Донецкой Народной Республике увеличилась на 43,7 процентов, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Рустам Мингазов.
"Положительная динамика наблюдается абсолютно по всем сферам рынка труда республики", — отметил он в телеграм.
По его данным, больше всего выросли зарплаты в сфере финансовой и страховой деятельности — на 68,5 процентов. На 42-58 процентов выросли зарплаты в здравоохранении, предоставлении соцпомощи, промышленности, строительстве, транспорте, почтовой и курьерской деятельности.
"Особенно радостно за промышленность… Связано это с тем, что заводы загружают работой", — прокомментировал он.
https://1prime.ru/society/20230303/839964903.html
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