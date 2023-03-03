МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мошенники в 2022 году пытались убедить россиян взять кредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, чтобы затем похить эти средства, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в ходе конференции о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номера в пресс-центре "Россия сегодня". ВТБ предупредил о мошеннических клонах российских телефонных номеров

"Двести миллиардов рублей пытались украсть кредитных денег у наших граждан", — рассказал Велигодский.

Как указывается в его презентации, это "общая сумма кредитов, которую граждане РФ пытались оформить под воздействием мошенников за 2022 год". Также, согласно материалам, четверть хищений "совершается с использованием кредитных средств".

Велигодский напомнил, что по данным ЦБ, общий ущерб клиентов банков от кибермошенников в 2022 году составил 14 миллиардов рублей. "Важно отметить, что это не все потери, потому что есть еще статистика МВД, … нет официальных цифр, но неофициальные (данные – ред.) – там порядка 100 миллиардов рублей мы сегодня знаем", – рассказал он. По его словам, это следует из заявлений граждан о хищении средств путем дистанционного мошенничества.

По данным Сбербанка, в прошлом году 83% россиян столкнулись с попыткой кибермошенничества. Всего было зафиксировано 5 миллиардов попыток телефонного мошенничества.