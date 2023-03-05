МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В США растет популярность президента России Владимира Путина — американцы видят в нем сильного лидера, который заботится о стране и гражданах, говорится в материале журнала The American Thinker. Путин подписал указ об особом порядке сделок с некоторыми ценными бумагами

По мнению авторов, рост популярности Путина говорит о полном провале администрации президента США Джо Байдена.

Издание напоминает, что ранее популярность российского лидера среди американцев была связана с его увлечением спортом, тогда как сегодня рейтинг Путина растет в США в связи с недоверием к Байдену и его администрации.



"Истинной причиной метаморфозы стало то недоверие, которое возникло между президентом Байденом и его администрацией с одной стороны и американским народом с другой", — утверждается в статье.

При этом авторы выражают уверенность, что американцы завидуют России.

"Они начинают завидовать стране, являющейся их заклятым врагом, потому что ее лидер кажется им исключительным и преданным интересам своего народа. Это служит свидетельством высокой исторической оценки действий Путина, а также доказательством полнейшего провала администрации Байдена", — говорится в материале.