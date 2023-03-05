МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Джо Байден подтолкнул народ США и весь мир к ядерной войне, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард на ежегодном съезде американских консерваторов. Об этом сообщает РИА Новости. В Чехии назвали самую большую ошибку Байдена в отношении России

"Я больше не демократка. Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден", — заявила Габбард и сорвала аплодисменты публики.

Наиболее серьезная экзистенциальная угроза, по ее мнению, состоит в том, что президент Байден подтолкнул американский народ и весь мир к "пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую".

При этом она отметила, что партия, управляющая сегодня Белым домом, "натравливает государственные службы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов и тех из нас, кто осмеливается бросить им вызов, тех, кто говорит правду и здравый смысл об их радикальной повестке дня".