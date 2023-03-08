МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. США по-прежнему стремятся оставаться единственным лидером, несмотря на призывы других стран к формированию многополярного мира, и у администрации президента США Джо Байдена есть страх перед подобным сценарием, написал в статье для журнала Foreign Policy профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Сенатор заявил о стратегической ошибке энергополитики Белого дома

По его словам, Вашингтон не согласен на многополярный мир, "предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства".

При этом Уолт отметил, что формирование многополярного мира лишит США возможности обеспечивать безопасность других стран, поскольку страны смогут обеспечивать свою безопасность самостоятельно.