Профессор Гарварда рассказал о главном страхе администрации Байдена
Профессор Гарварда Уолт: у администрации Байдена есть страх перед многополярным миром
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. США по-прежнему стремятся оставаться единственным лидером, несмотря на призывы других стран к формированию многополярного мира, и у администрации президента США Джо Байдена есть страх перед подобным сценарием, написал в статье для журнала Foreign Policy профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.
По его словам, Вашингтон не согласен на многополярный мир, "предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства".
При этом Уолт отметил, что формирование многополярного мира лишит США возможности обеспечивать безопасность других стран, поскольку страны смогут обеспечивать свою безопасность самостоятельно.
https://1prime.ru/society/20230308/840006212.html
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