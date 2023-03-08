ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар — ПРАЙМ. В районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области. На юге Камчатки произошло землетрясение

"Восьмого марта в 17.03 (9.03 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 136 километрах восточнее города Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4", — сказано в сообщении ведомства.

Согласно данным пресс-службы, очаг землетрясения располагался на глубине 42 километра. Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — уточнила пресс-служба регионального главка.

Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.