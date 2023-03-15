20 Minuten: украинских беженцев в Швейцарии заставили продавать их автомобили из-за пособий
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинские беженцы в Швейцарии массово будут продавать свои транспортные средства, так как в противном случае они могут лишиться социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи сообщила, что автомобили тех, кто получает пособия (в том числе украинцев. — Прим. ред.) подлежат продаже, если их стоимость гораздо выше размера выплат, которые составляют несколько тысяч франков — это зависит от конкретного кантона. Средства беженцам предписано использовать на обеспечение своих потребностей.
Так, например, в кантоне Люцерн власти уже начали предупреждать об этом нововведении. Машину придется продать, если ее цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе четыре тысячи франков (почти 330 тысяч рублей. — Прим. Ред.) на человека или десять тысяч франков (824 тысячи рублей. — Прим. Ред) на семью. Причем если автомобиль не будет продан в течение месяца, то социальные выплаты прекратятся.
В кантоне зарегистрирован 141 беженец с Украины, у которых есть машина, из них 132 человека в феврале получили социальную помощь. Стоимость большинства из этих автомобилей превышает размер установленного пособия. Те же методы сейчас применяют и в других швейцарских кантонах: например, в Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.
Одна из украинок в беседе с изданием призналась, что если ее поставят перед выбором, то она не продаст свой кроссовер Fiat, и будет вынуждена вернуться на Родину.
"Для тех людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания", — сказала она.
Женщина объяснила, что большинство украинцев недовольны этими правилами, поэтому планируют уехать из Швейцарии в другую страну.
https://1prime.ru/society/20230315/840075903.html