МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинские беженцы в Швейцарии массово будут продавать свои транспортные средства, так как в противном случае они могут лишиться социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten. Раскрыто, почему США утратили право бесконечно печатать доллары

Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи сообщила, что автомобили тех, кто получает пособия (в том числе украинцев. — Прим. ред.) подлежат продаже, если их стоимость гораздо выше размера выплат, которые составляют несколько тысяч франков — это зависит от конкретного кантона. Средства беженцам предписано использовать на обеспечение своих потребностей.

Так, например, в кантоне Люцерн власти уже начали предупреждать об этом нововведении. Машину придется продать, если ее цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе четыре тысячи франков (почти 330 тысяч рублей. — Прим. Ред.) на человека или десять тысяч франков (824 тысячи рублей. — Прим. Ред) на семью. Причем если автомобиль не будет продан в течение месяца, то социальные выплаты прекратятся.

В кантоне зарегистрирован 141 беженец с Украины, у которых есть машина, из них 132 человека в феврале получили социальную помощь. Стоимость большинства из этих автомобилей превышает размер установленного пособия. Те же методы сейчас применяют и в других швейцарских кантонах: например, в Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.

Одна из украинок в беседе с изданием призналась, что если ее поставят перед выбором, то она не продаст свой кроссовер Fiat, и будет вынуждена вернуться на Родину.

"Для тех людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания", — сказала она.

Женщина объяснила, что большинство украинцев недовольны этими правилами, поэтому планируют уехать из Швейцарии в другую страну.