МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Злоумышленники в России начали регистрировать фейковые Telegram-каналы и размещать в них объявления о продаже импортных автомобилей, сообщили РИА Новости в провайдере Simble. Балийские мошенники обманули экс-участницу "Дома — 2"

"Эксперты InsurTech провайдера Simble вскрыли схему обмана покупателей автомобилей по параллельному импорту. В мессенджере Телеграм стали появляться фейковые каналы, в которых размещаются посты с рекламой новых автомобилей из ОАЭ, Казахстана и Узбекистана с привлекательными ценами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при связи по телефону злоумышленники просят жертву прислать личные паспортные данные для заключения договора, далее сделать предоплату для бронирования транспортного средства. После перевода средств, аккаунт злоумышленника перестает отвечать на сообщения и ликвидируется.

В организации добавили, что мошенники зачастую просто копируют контент Telegram-каналов известных блогеров, которые в настоящий момент времени занимаются привозом автомобилей из-за рубежа или были вынуждены уйти из YouTube в Telegram.

Эксперты НТИ "Автонет" подтвердили, что параллельный импорт дал злоумышленникам много новых возможностей для обмана граждан. Чтобы не попасть на удочку преступников, в организации транспортных технологий предлагается не только не покупать автомобили по непроверенным каналам, но и разработать продукты страхования покупки автомобиля по параллельному импорту.