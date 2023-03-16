МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Реакция американского президента Джо Байдена на внезапное банкротство Silicon Valley Bank шокировало многих в США, заявил телеведущий Сет Майерс в эфире NBC.

Он сравнил главу Белого дома с опоздавшим на урок школьным учителем, который застрял в туалете, и пытается вести себя так, как будто ничего не случилось. На Байдена подали в суд из-за скандального законопроекта

"Байден так старательно имитировал спокойствие, что даже в помещение, где сказал позже свою речь, он прошел как-то "по-свойски", без помпы и фанфар. Он просто не спеша вошел внутрь, закрыл за собой дверь и прошаркал к трибуне, как будто это и не президент вовсе, а один из ваших соседей, который вдруг решил вас проведать", — сыронизировал Майерс.

Ему показалось забавной походка американского президента, который, пританцовывая, вышел, как будто говоря всем: "Здравствуйте! О, все уже здесь. Извините, ребятки, задержался в учительской. От миссис Балдуччи ушел муж, и, с учетом того, как долго она нам об этом рассказывала, его мотивацию можно понять". По словам ведущего, складывается ощущение, что Байден будто только что вышел из туалета и должен импровизировать речь.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.