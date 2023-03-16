МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным. Суд арестовал активы блогера Лерчека

Данную тему поднял в ходе встречи с Мишустиным глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

"По ситуации, о которой Вы сказали, с блогерами, естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть — что было предъявлено. Ну вот в частности сегодня у нас присутствуют представители Федеральной налоговой службы, мы попросим разобраться конкретно, и естественно, провести встречу необходимую, что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано по этой линии, приниматься не будет", — сказал премьер.

Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа. Согласно данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рубле