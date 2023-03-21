МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им законопроект. Херш уверен, что Байден никогда не сознается в подрыве "Северных потоков"

Документ, утвержденный обеими палатами конгресса, обязывает американскую администрацию обнародовать все материалы об истоках COVID-19.

"Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", — говорится в заявлении Байдена.

Он пообещал продолжить анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, включая "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии".

Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.