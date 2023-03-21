Байден намерен сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19
Байден заявил, что намерен сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден дал понять, что намерен сохранить в тайне часть разведывательной информации о генезисе коронавируса, несмотря на подписанный им законопроект.
Документ, утвержденный обеими палатами конгресса, обязывает американскую администрацию обнародовать все материалы об истоках COVID-19.
"Моя администрация рассекретит и обнародует столько данных, сколько возможно, сообразуясь с моими конституционными полномочиями защищать от раскрытия информацию, которая способна навредить национальной безопасности", — говорится в заявлении Байдена.
Он пообещал продолжить анализ всей секретной информации об истоках COVID-19, включая "потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии".
Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
https://1prime.ru/society/20230321/840133134.html
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