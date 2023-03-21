МОСКВА, 21 МАР — ПРАЙМ. Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм сделал ставку на то, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах США в 2024 году, пишет Politico. В США раскрыли, как Байден неожиданно для всех обеспечил Путину победу

Политик заявил об этом во время интервью бывшему коллеге Элу Франкену на "The Daily Show".

Он объяснил, что анализирует политику Трампа, и в целом она внушает ему искреннюю симпатию. Однако, по мнению сенатора, Трампу нужно сначала вернуть доверие людей, доказать им, что он готов снова взять бразды правления в свои руки и вести народ за собой.

"Это будет как вызовом для Трампа, так и для Байдена, который пытается выклянчить себе еще четыре года правления. Увидим, что произойдет", — отметил Грэм.

В ответ Франкен предположил, что на выборах победа все же будет за Байденом. Сенатор, в свою очередь, заявил, что ставит на Трампа 20 долларов.

Грэм также подверг резкой критике расследование окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга о якобы использовании экс-президентом денег из бюджета своей избирательной кампании для оплаты молчания порноактрисы Сторми Дэниелс. Он подчеркнул, что обвинительное заключение скорее поможет Трампу, чем навредит ему.

Ранее Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Social, что он может быть арестован поэтому делу 21 марта. Экс-глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.