Сенатор Грэм поставил 20 долларов на то, что Трамп победит на выборах в 2024 году
МОСКВА, 21 МАР — ПРАЙМ. Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм сделал ставку на то, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах США в 2024 году, пишет Politico.
Политик заявил об этом во время интервью бывшему коллеге Элу Франкену на "The Daily Show".
Он объяснил, что анализирует политику Трампа, и в целом она внушает ему искреннюю симпатию. Однако, по мнению сенатора, Трампу нужно сначала вернуть доверие людей, доказать им, что он готов снова взять бразды правления в свои руки и вести народ за собой.
"Это будет как вызовом для Трампа, так и для Байдена, который пытается выклянчить себе еще четыре года правления. Увидим, что произойдет", — отметил Грэм.
В ответ Франкен предположил, что на выборах победа все же будет за Байденом. Сенатор, в свою очередь, заявил, что ставит на Трампа 20 долларов.
Грэм также подверг резкой критике расследование окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга о якобы использовании экс-президентом денег из бюджета своей избирательной кампании для оплаты молчания порноактрисы Сторми Дэниелс. Он подчеркнул, что обвинительное заключение скорее поможет Трампу, чем навредит ему.
Ранее Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Social, что он может быть арестован поэтому делу 21 марта. Экс-глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
https://1prime.ru/society/20230321/840139522.html