МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Сближение России и Китая стало стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News экс-директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео. Твит Помпео подогрел спекуляции о его выдвижении в президенты США

Он отметил, что попытки администрации Байдена представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой".

"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", — заявил экс-госсекретарь, отметив, что

теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США".

По его словам, "экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", — заключил Помпео.