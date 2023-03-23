Помпео заявил о новом стратегическом просчете Байдена
Экс-глава Госдепа США Помпео: сближение России и Китая стало стратегическим просчетом Байдена
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Сближение России и Китая стало стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена, заявил в эфире Fox News экс-директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео.
Он отметил, что попытки администрации Байдена представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой".
"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", — заявил экс-госсекретарь, отметив, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США".
По его словам, "экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", — заключил Помпео.
https://1prime.ru/society/20230323/840167960.html
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