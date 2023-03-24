МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали чаще прибегать к схемам с оформлением на клиентов банков кредитов, чтобы затем похитить эти средства, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в ряде банков. Мошенники придумали новую схему обмана с онлайн-магазинами

Ранее ВТБ сообщил, что в январе – феврале попытки мошенников уговорить его клиентов оформить кредит выросли на 25%. А в прошлом году, по данным Сбербанка, злоумышленники пытались убедить россиян взять кредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей. На днях корреспонденту РИА Новости позвонил мошенник, который прикинулся сотрудником полиции, и заявил, что якобы на журналиста оформлен кредит без его ведома, и "находится в начальной стадии выдачи денежных средств".

В Банке России пояснили, что чаще всего такие мошенники пытаются убедить потенциальную жертву в том, что для предотвращения незаконного оформления кредита необходимо как можно скорее оформить "встречный" кредит — самостоятельно онлайн или в офисе банка. Причем сумма кредита должна совпадать с той суммой, которую якобы "неизвестные лица" оформляют по паспортным данным жертвы. В ПСБ добавили, что затем мошенники предлагают перевести кредитные средства на якобы "специальный безопасный" счет.

В банке "Хоум Кредит" отметили, что в последние месяцы стали чаще фиксировать случаи, когда клиента обманным путем убеждают оформить заем. В МТС-Банке не наблюдают резкого роста подобных случаев мошенничества с начала года. "При этом на рынке в целом отмечается ежемесячный прирост числа попыток мошенников убедить клиентов под различными предлогами оформить кредитные продукты", — добавили в кредитной организации.

В банке "Ренессанс" и МКБ заявили, что не видят роста числа такого мошенничества. При этом причиной роста мошенничества в отдельном банке может быть целенаправленная мошенническая атака на эту кредитную организацию, отметили также в пресс-службе банка "Ренессанс".

"Другая возможная причина – утечка общих телефонных баз данных без привязки к банковским данным. Тогда в первую очередь страдают крупные банки: поскольку у мошенников нет информации в каком банке клиент обслуживается, преступники "бьют по площадям" и представляются крупнейшим банком страны, чтобы максимизировать вероятность контакта с жертвой", – добавил вице-президент, начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс" Сергей Афанасьев.