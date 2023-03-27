МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Уверенность США в возможности нанести по России безответный превентивный удар — "опасная глупость", Россия обладает оружием, способным уничтожить любую угрозу своему существованию, заявил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев. В конгрессе США увидели мрачные перспективы для доллара после слов Путина

Ранее СМИ сообщали, что, согласно сервису FlightRadar24, американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в марте отработал нанесение ядерного удара по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров.

"У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет", — прокомментировал информацию Патрушев в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что такая самоуверенность является недальновидной и опасной глупостью.

По словам руководителя Совбеза, Россия, хоть и терпелива, способна своими вооружениями уничтожить любую угрозу существованию страны, включая США.