МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которую некоторые СМИ назвали подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге, следует из ведомственной базы разыскиваемых. ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказано в ответе на запрос. Инкриминируемая Треповой статья не указывается.

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава РФ, пострадали 32 человека, один погиб. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.