МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Татарского
МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Татарского
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которую некоторые СМИ назвали подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказано в ответе на запрос. Инкриминируемая Треповой статья не указывается.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, прогремел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава РФ, пострадали 32 человека, один погиб. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
https://1prime.ru/society/20230403/840267665.html
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