МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Европейские официальные лица продолжают на публике демонстрировать твердую уверенность в готовности Соединенных Штатов продолжать оказывать помощь Украине, однако за закрытыми дверями они испытывают беспокойство из-за того, что Вашингтон может бросить Киев, пишет Foreign Policy. NYT раскрыл, когда Вашингтон перестанет помогать Киеву

В статье отмечается, что "становящаяся с каждым днем все более реальной перспектива холодной война США против Китая может сместить вектор их внимания с Украины и европейского театра военных действий. Ресурсы будут перераспределены".

Издание напомнило о том, что в 2022 году на саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден дал клятву поддерживать союзников и Киев "столько, сколько потребуется". И сейчас очень многие европейцы задаются вопросом о жизнеспособности таких уверений из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов, подчеркивает автор.

"Это очень сильно мешает европейцам спать", — сказала Foreign Policy научный сотрудник по Европе в Совете по международным отношениям Лиана Фикс.

Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и занимаются наращиванием поставок вооружений и военной техники. При этом в Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.