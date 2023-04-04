МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, заявил ведущий Fox News Стив Хилтон.

"Что же случилось с Америкой? Мы же были лидерами этого мира, все мечтали быть нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок", — отметил он. Forbes раскрыл признаки конца эпохи нефтедоллара

По мнению Хилтона, из-за своей "ханжеской и абсолютно бездарной внешней политики" американский президент оттолкнул от себя всех.

"Казалось бы, не проблема, у нас же еще остались союзники на юге, ведь так? Но нет: при Байдене все изменилось, и теперь Пекин продвигается и там. На днях Китай заключил соглашение с Бразилией об отказе от доллара и использовании китайской валюты в торговых расчетах. Теперь инвесторам советуют готовиться к падению нефтедоллара", — напомнил ведущий.

Подводя итог, он отметил, что влияние и престиж Соединенных Штатов пали слишком сильно.