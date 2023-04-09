Стала известна дата встречи Сунака и Байдена в Белфасте
Daily Mail: премьер Сунак встретится с президентом Байденом 11 апреля в Северной Ирландии
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Белфасте 11 апреля, передает Daily Mail.
Как сообщает канцелярия на Даунинг-стрит, 10, визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в Северной Ирландии.
По данным Daily Mail, премьер-министр Великобритании поприветствует американского лидера, когда тот сойдет с борта Air Force One во вторник вечером.
https://1prime.ru/society/20230409/840325822.html
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