МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Белфасте 11 апреля, передает Daily Mail. Сунак объявил о значительном увеличении военного бюджет Великобритании

Как сообщает канцелярия на Даунинг-стрит, 10, визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в Северной Ирландии.

По данным Daily Mail, премьер-министр Великобритании поприветствует американского лидера, когда тот сойдет с борта Air Force One во вторник вечером.