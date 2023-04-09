МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Государственные заказчики в первом квартале 2023 года стали закупать китайские машины вместо ушедших из РФ европейских, всплеска интереса к отечественному автопрому не зафиксировано, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Торги". Льготные автокредиты на "Москвич" могут стать доступными уже в апреле

По данным экспертов, закупки европейских машин практически прекратились. Так, в первом квартале 2022 года состоялось 22 тендера на закупку автомобилей Renault, а в этом году — только 2 тендера.

"Вместо Европы госзаказчики обратились к китайским производителям. На автомобили Haval объявили 8 тендеров, в прошлом году — только 1. На продукцию Chery — 3, год назад тендеров вовсе не было. На автомобили Geely — 2 закупки, в прошлом году их также не закупали. Таким образом, интерес государства к китайским концернам прослеживается явно", — сообщил эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик.

При этом спрос государства на российские автомобили остается в целом стабильным. Два основных игрока — ГАЗ и "АвтоВАЗ": на продукцию первого объявили 156 закупок (годом ранее — 128), а объем тендеров на закупку Lada снизился с 164 до 152, уточнили аналитики.

В целом количество и сумма госторгов на покупку автомобилей в первом квартале год к году снизились: на 14,8% — с 3812 до 3245 процедур и на 17,7% — с 41,6 миллиарда до 34,2 миллиарда рублей соответственно. Уменьшилось и количество поставщиков, заключивших контракты на поставку автомобилей — на 19,1%.