МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Требуется перевести в электронный формат процесс оформления документов для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), заявил на парламентских слушаниях в понедельник заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. СМИ: в России предложили включить еще одну услугу в тарифы ЖКУ

По его мнению, сделать нынешний порядок оформления документов проще поможет единая форма заявления, которую потенциальный получатель субсидий сможет заполнить дистанционно на портале госуслуг либо лично придя в МФЦ.

"Все остальные документы и сведения уполномоченный орган должен получать в рамках межведомственного взаимодействия. Все запрашиваемые документы, которые человек должен собрать, есть у органов власти", — пояснил Кошелев.

Он напомнил, что из-за небольшой ошибки и часто по формальному признаку потенциальным получателям субсидий отказывают и предложил "оптимизировать и оцифровать весь процесс без похода по инстанциям и ручного сбора справок.

"Предлагаемые меры позволят, с одной стороны, значительно упростить доступ граждан к субсидиям, а с другой — снизить стоимость администрирования этой системы для государства, сократить издержки", — добавил он. Россиянам объяснили, как оптимизировать рост тарифов ЖКХ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе слушаний заявил, что более миллиона семей сегодня могут и должны получать указанные субсидии, но не могут справиться с их оформлением.

"Данные Росстата свидетельствуют, что количество предоставляемых в России жилищных субсидий от года к году снижается… Заметно снизился и общий объём предоставляемых субсидий в денежном выражении… Кто-то увидит в этом позитивную тенденцию: якобы, люди стали жить лучше, нуждаемость в субсидиях снизилась. Но вряд ли это правда", — сообщил он.

Слуцкий допустил, что механизм оформления субсидий усложнился настолько, что многие просто не могут пройти через административный фильтр, чтобы получить причитающуюся помощь.

"Партия ЛДПР первой и единственной среди всех политических сил в стране провела работу по сбору реальных запросов граждан на реформирование системы предоставления субсидий на ЖКУ. В сжатые сроки, всего за два месяца, нам удалось организовать и провести общественные слушания по этому вопросу в почти 60 субъектах РФ. В основном на базе местных законодательных органов", — отметил депутат.

Также он подчеркнул, что вся эта работа носила "практический, общественно значимый характер".

"Ее результаты, я надеюсь, лягут в основу законов и решений, которые значительно облегчат жизнь миллионам семей", — сообщил Слуцкий.