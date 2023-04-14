МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. После утечки секретных документов из Пентагона американцы должны определить, кто их настоящий враг, — такое мнение выразила в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Об этом пишет РИА Новости. Минюст США начал расследование утечки секретных документов по Украине и КНР

По ее словам, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейру является "белым, мужчиной, христианином и противником конфликта", и эти качества делают из него "врага режима Байдена".

"А еще он рассказал правду о том, что американские войска находятся на территории Украины, и о многом другом. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?" — написала Грин.