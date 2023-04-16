МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Поляки раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за его высказывания в ходе визита в Австрию о поддержке Украины и необходимости поставок вооружений Киеву. Негативные комментарии они оставили на странице канцелярии польского лидера в Twitter. Об этом пишет РИА Новости. Украина заявила о разработке аналога "плана Маршалла" совместно с США

Комментатор с никнеймом Cacek обрушился на президента с нещадной критикой и мрачными прогнозами: "Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах. Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор".

Некторые комментаторы обвинили Дуду в том, что он дискредитирует Польшу.

"Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?" — написал Paweł.

С ним согласился Mariusz T O: "Очередная компрометация Польши".

Пользователь Krzysiek N выразил схожее мнение: "Анджей, твои решения должны быть недействительными".

"Очередная непродуктивная поездка Дуды. Переливание из пустого в порожнее", — констатировал Basia.

Несколько комментаторов выразили свои претензии в форме риторических вопросов.

"Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?" — поинтересовался Raf.

А комментатор AnonM умудрился коротким вопросом унизить и Дуду, и Украину: "А у Украины есть посол или министр, или ее уже представляет Дуда?"