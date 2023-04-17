МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Утечка секретных документов раскрывает ложь президента Джо Байдена о роли США в украинском конфликте и свидетельствует, что конфликт развивается не по планам Белого дома, написал в статье для Fox News американский полковник в отставке Роберт Магиннис. В Госдуме рассказали, как Байден может подорвать энергобезопасность Европы

"Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?" — вопрошает Магиннис.

В то же время он констатирует у американцев возникает все больше вопросов к администрации Байдена, в частности, насколько Соединенные Штаты вовлечены в конфликт на Украине, сможет ли Киев противостоять Москве и почему поставки оружия украинской армии опустошают американские запасы "в угоду Китаю". При этом Белый дом, как утверждает полковник, не смог объяснить, какие национальные интересы США преследуют на Украине, кроме заявлений о "защите демократии" и противодействия России.

Вместе с тем ведущие западные СМИ, по мнению Магинниса, сконцентрировались на личности обвиняемого в утечке и его преступлении, игнорируя содержание утекших разведданых, чтобы выгородить Байдена.