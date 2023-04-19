МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Еженедельно звонки от финансовых мошенников получают 40% россиян, при этом 99% уверяют, что не сообщают никому свои конфиденциальные платежные данные, следует из данных Роскачества, с которыми ознакомилось РИА Новости. Стало известно, сколько россиян хотели бы перенести зимние каникулы на май

"99% опрошенных не сообщают никому конфиденциальные платежные данные. Тем не менее, о случаях обмана мы слышим каждую неделю из СМИ, ведь мошеннические схемы разнообразны и распознать их не всегда легко", — говорится в исследовании.

Уточняется, что центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал ответы более 2000 респондентов на тему банковских приложений, исходя из опросов в соцсетях и на портале организации.

При этом 39% респондентов заявили, что получают звонки от финансовых мошенников 1-2 раза в неделю. Однако в каждом третьем комментарии в соцсетях люди спрашивали, почему в опросе отсутствует вариант "ежедневно".

Эксперты Роскачества посоветовали при пользовании мобильными банковскими приложениями авторизоваться при помощи пароля, кода из смс-сообщения и биометрии, не сообщать никому трехзначный код с обратной стороны карты, а также скачивать приложения только на официальном сайте банка или из магазинов приложений.