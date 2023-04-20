МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Политика американского президента Джо Байдена повысила шансы на начало третьей мировой войны, заявил японский политик Ёити Масудзоэ. Медведев оценил отношение японских властей к ядерной бомбардировке страны

Он напомнил, что к антироссийским санкциям присоединились уже 50 из 200 стран.

"Мне пришла в голову мысль: "Мистер Байден, соберитесь и одумайтесь!" <…> Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие", — цитирует политика Yahoo News Japan.

Масудзоэ отметил, что Байден не может предотвратить катастрофу, как и рост влияния России и Китая в мире: Москва и Пекин, как напомнил политик, укрепили свое влияние в Африке и на Ближнем Востоке. При этом комментаторы портала поддержали эксперта.

"Да, я полностью согласен с господином Масудзоэ! Мир опасно балансирует на грани третьей мировой войны", — посчитал юзер сайта.

"Байден сам по своим планам с решимостью ведет мир к третьей мировой войне", — высказал мнение другой.

"Даже если Байден и способен одуматься, я полагаю, что те люди, которые манипулируют им за кулисами, решительны, настойчивы и действуют по плану. Я думаю, они уже подожгли бикфордов шнур третьей мировой войны", — добавил третий.