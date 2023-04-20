МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Политика американского президента Джо Байдена повысила шансы на начало третьей мировой войны, заявил японский политик Ёити Масудзоэ.

Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу "LCI"

Медведев оценил отношение японских властей к ядерной бомбардировке страны

Он напомнил, что к антироссийским санкциям присоединились уже 50 из 200 стран.

"Мне пришла в голову мысль: "Мистер Байден, соберитесь и одумайтесь!" <…> Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие", — цитирует политика Yahoo News Japan.

Масудзоэ отметил, что Байден не может предотвратить катастрофу, как и рост влияния России и Китая в мире: Москва и Пекин, как напомнил политик, укрепили свое влияние в Африке и на Ближнем Востоке. При этом комментаторы портала поддержали эксперта.

"Да, я полностью согласен с господином Масудзоэ! Мир опасно балансирует на грани третьей мировой войны", — посчитал юзер сайта.

"Байден сам по своим планам с решимостью ведет мир к третьей мировой войне", — высказал мнение другой.

"Даже если Байден и способен одуматься, я полагаю, что те люди, которые манипулируют им за кулисами, решительны, настойчивы и действуют по плану. Я думаю, они уже подожгли бикфордов шнур третьей мировой войны", — добавил третий.