ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах. В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине

"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — заявил политик в опубликованном видео.

Кроме того, нынешний вице-президент Камала Харрис также объявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента.

"Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание", — написала она в твиттере и подчеркнула, что они, как американцы, верят, что "демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее".

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. Ранее о своих намерениях участвовать в президентской гонке заявил экс-глава Белого Дома Дональд Трамп.