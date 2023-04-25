Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году
Байден официально заявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах.
"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — заявил политик в опубликованном видео.
Кроме того, нынешний вице-президент Камала Харрис также объявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента.
"Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание", — написала она в твиттере и подчеркнула, что они, как американцы, верят, что "демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее".
Выборы в США пройдут осенью 2024 года. Ранее о своих намерениях участвовать в президентской гонке заявил экс-глава Белого Дома Дональд Трамп.
https://1prime.ru/society/20230425/840468111.html
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