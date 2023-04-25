ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок закончится плохо, считает экс-президент США Дональд Трамп. Трамп пообещал добиться "тотальной независимости" США от Китая

"Думаю, что-то плохое может случится. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит", — сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп заявил, что с трудом верит в повторное участие Байдена и раскритиковал его за объявление через видеоклип. "Он не выступил с объявлением, не вышел и не сказал: "Пожелайте мне удачи". Они переснимали пленку четыре-пять раз, чтобы получилось правильно. Не думаю, что кто-то так когда-то делал — на пленке", отметил Трамп.

Ранее Байден опубликовал видео, где объявил о своем намерении переизбраться на второй срок в 2024 году.