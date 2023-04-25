Медведев оценил решение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году
Медведев назвал Байдена, который хочет идти на выборы в 2024 году, "отчаянным дедом"
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал желающего баллотироваться в президенты в 2024 году действующего главу США Джо Байдена "отчаянным дедом".
"Байден-таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Байден является действующим президентом США, он официально объявил во вторник, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.
https://1prime.ru/society/20230425/840470240.html
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