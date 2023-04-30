МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден признал обоснованность вопросов о его возрасте, заверил, что находится в самом "расцвете сил". Участие Байдена в перевыборах закончится плохо, заявил Трамп

Американский лидер выступил с речью на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Ранее газета New York Times, комментируя решение Байдена вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, назвала его возраст "неудобной проблемой". Отмечается, что в случае переизбрания нынешнего главы Белого дома на момент завершения срока ему будет 86 лет.

Байден подчеркнул, что вопросы журналистов о его возрасте являются обоснованными, указав, что NYT возраст Дональда Трампа проблемой не считает.

"Они говорят, что я уже не тот, что был раньше, (журналист — ред.) Дон Лемон бы сказал, что это мужчина в самом расцвете сил", — добавил американский лидер.