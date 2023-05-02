МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. По меньшей мере шесть человек погибли, свыше 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей во время пыльной бури в американском штате Иллинойс, сообщила местная полиция. В Российском союзе автостраховщиков назвали главных виновников ДТП

В условиях нулевой видимости на скоростном шоссе столкнулись 40-60 легковых машин и около 30 грузовиков, два из которых загорелись.

"В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу… По имеющимся данным, шесть человек погибли", — сказано в сообщении полиции штата.

В автоаварии пострадали люди в возрасте от двух до 80 лет. В ряде случаев травмы представляют угрозу для жизни пациентов, добавили полицейские.

Причиной аварии они назвали "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".