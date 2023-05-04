МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали публикацию президента Джо Байдена о дефолтах в США. В США назвали пять страшнейших ошибок Байдена

Американский лидер заявил, что никогда в истории Соединенные Штаты не были не в состоянии оплатить свой долг.

"Но республиканцы MAGA занимаются безрассудным захватом заложников, угрожая заставить Америку объявить дефолт. Это опасно и неправильно", — добавил он.

Комментаторы остались недовольны таким заявлением президента.

"Перестань писать твитты и встреться с ними", — предложил Code Zero.

"Перестань тратить наши налоги на свои пустые мечты", — написал Ultra Dark Nuclear Logic.

"Мы в долгах на 31 триллион", — добавил Nicholas A. Pantano.

"Америка рушится", — заметил Brandon. Байден пообещал защитить все вклады после краха банка FRB

"Ты президент-бездельник", — отметил Stevie Stacks.

"Джо — закоренелый лжец, которому вы верите", — высказал мнение Robert Mahar.

"Так какой план, Джо? Мы собираемся просто повышать лимит долга, не сокращая расходы? Планируем ли продолжать до бесконечности печатать деньги? Есть ли план по сокращению дефицита? Пытливые умы хотят знать!" — заметил montiboy113.

Кроме того, у некоторых пользователей всплывает уведомление от модераторов Twitter, которое опровергает высказывание Байдена. Соцсеть прикрепила ссылки на материалы, из которых следует, что в истории США было несколько дефолтов.