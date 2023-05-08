МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российские планирующие бомбы вынудили ВСУ скорректировать свои планы по контрнаступлению, написали в статье для британской Telegraph обозреватели Джо Барнс и Роланд Олифант. WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой

В статье приводится оценка "украинских официальных лиц", согласно которой российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день.

"В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование", — говорится в материале.

Авторы ссылаются на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, заявившего, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".

Игнат в комментарии для Telegraph отметил, что "на данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы".