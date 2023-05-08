МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. С 9 мая сотрудники патрульной службы совместно с приставами начнут проверки водителей на дорогах по базе должников, сообщает издание Primpress. Россиянам объяснили, за что можно получить штраф в собственной квартире

Отмечается, что проверка будет осуществляться с помощью специального аппарата, который фиксирует номер автомобиля и пробивает его владельца по базе должников.

При обнаружении задолженности по алиментам, штрафам ПДД и ЖКХ автовладельцу предложат погасить ее на месте, иначе автомобиль будет конфискован, предупреждает издание.

При этом подчеркивается, что в случае, если автовладелец задолжал значительную сумму, то для погашения долга его автомобиль могут выставить на аукцион.