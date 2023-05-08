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Водители-должники могут лишиться автомобилей
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С 9 мая сотрудники патрульной службы совместно с приставами начнут проверки водителей на дорогах по базе должников, сообщает издание Primpress. Отмечается, что проверка будет... ПРАЙМ, 08.05.2023
новости, авто, общество , бизнес, россия, автовладельцы, задолженность, проверка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. С 9 мая сотрудники патрульной службы совместно с приставами начнут проверки водителей на дорогах по базе должников, сообщает издание Primpress.
Отмечается, что проверка будет осуществляться с помощью специального аппарата, который фиксирует номер автомобиля и пробивает его владельца по базе должников.
При обнаружении задолженности по алиментам, штрафам ПДД и ЖКХ автовладельцу предложат погасить ее на месте, иначе автомобиль будет конфискован, предупреждает издание.
При этом подчеркивается, что в случае, если автовладелец задолжал значительную сумму, то для погашения долга его автомобиль могут выставить на аукцион.