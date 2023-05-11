Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт"
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БРЯНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Принадлежащий Украина БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт", пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". Пострадавших нет", — сказано в сообщении.
Он отметил, что в результате сброса боеприпаса частичные повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.
https://1prime.ru/society/20230511/840570509.html
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