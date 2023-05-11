БРЯНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Принадлежащий Украина БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт", пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Милли дал прогноз по срокам создания беспилотных ВВС, ВМС и танковых сил

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Он отметил, что в результате сброса боеприпаса частичные повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.