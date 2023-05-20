МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. На Украине начали арестовывать банковские счета должников за коммунальные услуги, жители страны, не имеющие возможности оплачивать бытовые услуги, останутся практически без средств к существованию, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. Американский разведчик дал прогноз, сколько еще продержится Украина

"На Украине начали блокировать банковские счета даже за небольшой долг по коммуналке. Остаться без доступа к своим средствам теперь могут даже те, кто задолжал 200 гривен (5 долларов — ред.). Счета должников перед исполнительной службой будут арестованы, а все деньги, которые есть на этих счетах будут заблокированы", — написал он в своем Telegram-канале.

Азаров отметил, что, согласно по новым правилам, должнику "на жизнь" оставляют на счете 13,4 тысячи гривен (362 доллара) в месяц, сумма в пределах размера двух минимальных зарплат. По его словам, украинцы задолжали по состоянию на начало года 81,4 миллиарда гривен (2,2 миллиарда долларов) за коммунальные услуги, что, как считает экс-премьер, вполне оправдано во время военного положения.

Ранее украинский кабмин ввел запрет на арест счетов должников на сумму менее 100 тысяч гривен (2707 долларов) на период военного положения, но с 6 мая данная норма была отменена.

Гендиректор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в марте сообщал, что украинцы задолжали "колоссальную сумму" средств за коммунальные услуги по предоставлению электроэнергии, так задолженность населения перед компанией составляет 2,5 миллиарда гривен (67,7 миллиона долларов). Вчера компания приняла решение передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй, чтобы побуждать клиентов быть более ответственными в вопросах оплаты коммуналки.