Армения готова признать территорию Азербайджана с Нагорным Карабахом
Пашинян: Ереван готов признать территорию Азербайджана, в которую входит Нагорный Карабах
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ЕРЕВАН, 22 мая — ПРАЙМ. Ереван готов признать 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, в которую также входит Нагорный Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Те 86, 6 тысячи квадратных километров (территории Азербайджана — ред.) включает также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", — сказал он в ходе пресс-конференции.
При этом, по словам Пашиняна, армянская сторона считает, что Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении площадью 29,8 тысячи квадратных километров.
Кроме того, премьер также призвал создать гарантии, при которых политика этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха не будет продолжена.
В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
https://1prime.ru/society/20230522/840652129.html
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