МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. У Кремля нет никакой позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россиян предупредили о новых графиках получения выплат с 1 июня

"Нет, никакой", — ответил он на вопрос журналистов, есть ли в Кремле какая-то позиция по указанной выше проблематике.

Ранее "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны работники трудились по шесть и семь дней в неделю.