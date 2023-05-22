МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, который сказал, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. В Польше ответили на слова Володина о возмещении потраченных СССР средств

"Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее польские власти неоднократно заявляли, что Варшава сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а затем может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".