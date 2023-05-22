Захарова иронично отреагировала на подсчет Польшей "ущерба" от СССР
Захарова в ответ на подсчет "ущерба" от СССР предложила потребовать половину Польши
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, который сказал, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.
"Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее польские власти неоднократно заявляли, что Варшава сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а затем может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".
https://1prime.ru/society/20230522/840654525.html
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