МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск сенатора из США Линдси Грэма, который в ходе встречи с Владимиром Зеленским русофобское высказывание, следует из ведомственной базы разыскиваемых. Медведев ответил на слова сенатора Грэма о тратах США на убийство россиян

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказано в карточке Грэма.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма, сообщалось ранее в Telegram-канале ведомства.

Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне.