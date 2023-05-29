2023-05-29T09:39:00+03:00
2023-05-29T09:45:22+03:00
2023-05-29T09:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230529/840705266.html
МВД объявило в розыск американского сенатора Грэма
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. МВД России объявило в розыск сенатора из США Линдси Грэма, который в ходе встречи с Владимиром Зеленским русофобское высказывание, следует из ведомственной базы разыскиваемых... ПРАЙМ, 29.05.2023
общество , новости, россия, мвд, розыск, линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/52/840705230.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/52/840705230.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/52/840705229.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/52/840705229.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/52/840705217.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/52/840705217.jpg
https://1prime.ru/society/20230528/840703118.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск сенатора из США Линдси Грэма, который в ходе встречи с Владимиром Зеленским русофобское высказывание, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказано в карточке Грэма.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма, сообщалось ранее в Telegram-канале ведомства.
Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне.