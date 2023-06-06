МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Уровень воды в Новой Каховке вырос на десять метров, идет подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимальный подъем воды может составить до 12 метров, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

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"Вода в настоящий момент поднялась на 10 метров, продолжается подмыв дамбы. Максимальный подъем воды может быть 12 метров", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации округа.

По словам Леонтьева, вода в Новую Каховку продолжает прибывать, производится эвакуация гражданских лиц из прибрежных подтопленных зон.

"Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10.15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — заявил он. 