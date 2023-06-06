МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об использовании маткапитала для реконструкции домов блокированной застройки — например, таунхаусов, сообщил РИА Новости входящий в состав комиссии председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Госдума одобрила право отцов направлять маткапитал на накопительную пенсию

"Подготовленный законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России. Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход", — сказал он и напомнил, что согласно действующим нормам граждане, проживающие в домах блокированной застройки — двухквартирных, трехквартирных и так далее, – не имеют возможности воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Глава правления АЮР подчеркнул, что жилые дома блокированной застройки не подпадают под определение "объект индивидуального жилищного строительства". Конституционный суд признал, что такое положение не соответствует Основному закону.

"В настоящее время с учетом инфраструктуры застройки сельских населенных пунктов нашей страны существует острая необходимость внесения соответствующих изменений в закон. Предлагаемые нормы позволят использовать средства материнского капитала на строительство, реконструкцию не только объектов индивидуального жилищного строительства, но и жилых домов блокированной застройки. В том числе семьи смогут увеличивать жилую площадь таких домов за счет разрешенной законом реконструкции", – подвел итог Груздев.

Размер материнского капитала в 2023 году составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго.