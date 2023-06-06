В Новокаховском городском округе ввели местный режим чрезвычайной ситуации
Власти Новокаховского городского округа ввели местный режим ЧС после разрушения ГЭС
Читать 1prime.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", — сказано в сообщении.
Соответствующее распоряжение утвердил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Документ устанавливает уровень местного реагирования, определены границы зоны ЧС.
https://1prime.ru/society/20230606/840765953.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.