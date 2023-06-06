Глава городского округа Леонтьев: Новая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Новая Каховка оказалась затопленной после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате удара по ней военных киевского режима, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Посмотрите, что творится за окном: город затоплен", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", показав при этом вид из окна администрации.
https://1prime.ru/society/20230606/840766179.html
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