МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россия решительно отвергает обвинения в разрушении Каховской ГЭС, объект получил повреждения в результате преднамеренной диверсии Киева, всю ответственность несут власти Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новую Каховку затопило после разрушения ГЭС

"Мы можем их решительно отвернуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима", — сказал он и отметил, что всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим.

Песков добавил, что разрушение ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона.

"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", — пояснил он.

По словам Пескова, одна из целей подрыва ГЭС направлена на лишение Крыма воды.

"Кроме того, однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается", — отметил он.

Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".