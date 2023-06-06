МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В Новокаховском городском округе вследствие разрушения Каховской ГЭС полностью затоплены три населенных пункта, сообщил глава округа Владимир Леонтьев. Россия решительно отвергает обвинения в ЧП на Каховской ГЭС, заявил Песков

"Масштабы катастрофичные. На нынешний момент, у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры", — сказал он в эфире Первого канала.

Леонтьев также сообщил, что из прибрежных населенных пунктов уже эвакуированы около 900 человек.

"Около 900 человек уже сейчас есть",— ответил он на вопрос, сколько граждан эвакуировано на данный момент.

Верхняя часть ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".