МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу, в том числе и в сельской местности, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля. Президент Польши сделал неожиданное признание о Путине

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Государственное и муниципальное управление", "Молодежная политика" и "Образование" представить предложения по разработке механизмов привлечения молодых специалистов и узких специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской местности", — сказано в поручении.

В документе также сказано, что срок исполнения поручения — 1 сентября 2023 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.